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Захарова оценила призыв Евросоюза к властям Грузии

Призыв Евросоюза к властям Грузии обеспечить право граждан на протест можно расценить как вмешательство во внутренние дела страны. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова оценила призыв Евросоюза к властям Грузии
© globallookpress.com
«Европейский союз призвал власти Грузии обеспечить право граждан на протест. Европейский союз должен быть последователен и призвать власти, например, США, Армении, Молдавии обеспечить право граждан на протест», — отметила дипломат.

Ранее издание Financial Times написало, что ЕС заморозит заявку Грузии на вступление в организацию в случае принятия закона об иноагентах.

Как отметили европейские чиновники, Брюссель ясно дал понять, что, если закон будет принят, Еврокомиссия не будет давать рекомендацию для начала переговоров о членстве страны.

В свою очередь, 14 мая представитель Белого дома Жан-Пьер отметила, что США готовы «фундаментально пересмотреть» отношения с Грузией, если власти страны примут закон об иностранных агентах.

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