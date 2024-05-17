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МИД РФ: запрет российских СМИ в Европе является политической цензурой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что запрет нескольких российских СМИ в Европе является продолжением политической цензуры. Об этом сообщает РИА «Новости».

Захарова назвала запрет российских СМИ в ЕС политической цензурой
© РИА Новости

По словам Захаровой, таким образом Евросоюз продолжает попытку «тотальной зачистки» информационного пространства от неудобных для себя точек зрения.

Захарова прокомментировала запрет в ЕС вещания российских СМИ

«Рассматриваем данный шаг ЕС как продолжение практики политической цензуры, тотальной зачистки информационного пространства от любых альтернативных западным нарративам точек зрения», — заявила она.

Напомним, что 17 мая вступил в силу запрет на вещание в Евросоюзе российских СМИ «РИА Новости», «Известия» и «Российская газета». Ранее лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что подобные попытки ограничить неудобные СМИ являются «смешными и бесперспективными».

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