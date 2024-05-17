Захарова назвала запрет российских СМИ в ЕС политической цензурой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что запрет нескольких российских СМИ в Европе является продолжением политической цензуры. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Захаровой, таким образом Евросоюз продолжает попытку «тотальной зачистки» информационного пространства от неудобных для себя точек зрения.

Захарова прокомментировала запрет в ЕС вещания российских СМИ

«Рассматриваем данный шаг ЕС как продолжение практики политической цензуры, тотальной зачистки информационного пространства от любых альтернативных западным нарративам точек зрения», — заявила она.

Напомним, что 17 мая вступил в силу запрет на вещание в Евросоюзе российских СМИ «РИА Новости», «Известия» и «Российская газета». Ранее лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что подобные попытки ограничить неудобные СМИ являются «смешными и бесперспективными».