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Захарова прокомментировала украинские атаки на российские регионы

Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию. Вашингтон, Лондон, Брюссель и подконтрольный им Киев играют с огнем. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала украинские атаки на российские регионы в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Захарова прокомментировала украинские атаки на российские регионы
© ТАСС
«За этими варварскими атаками с использованием западного оружия четко проступает профиль американских и британских кураторов режима [президента Украины Владимира] Зеленского», — говорится в заявлении.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, США, Британия и Европейский союз не только поставляют Киеву дальнобойные ракеты и тяжелые вооружения, «но и дают добро на их применение против России, способствуя тем самым дальнейшей эскалации конфликта».

Ранее в британском парламенте задумались о последствиях отправки Украине дальнобойных ракет Storm Shadow. Уточняется, что парламентарии обеспокоены возможностью военного ответа России.

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