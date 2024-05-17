Украина и ее кураторы играют с огнем, террористически атакуя российские регионы, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на портале внешнеполитического ведомства. Москва24

«Вновь хотели бы недвусмысленно предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, другие западные столицы, а также подконтрольный им Киев, что они играют с огнем», — отмечается в заявлении. RT на русском

Захарова подчеркнула, что за этими варварскими атаками с использованием западного оружия четко проступает профиль американских и британских кураторов режима Владимира Зеленского. «Они не только поставляют ему все более дальнобойные ракеты и тяжелые вооружения, но и дают добро на их применение против России, способствуя тем самым дальнейшей эскалации конфликта. Бандеровская клика, похоже, уверовала в свою безнаказанность на фоне участившихся в последнее время вояжей в Киев западных эмиссаров», - указала она. ТАСС