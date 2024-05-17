Захарова прокомментировала запрет в ЕС вещания российских СМИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит на запрет в Европе вещательной деятельности трех российских средств массовой информации и портала Voice of Europe. Об этом сообщает ТАСС.

© РИА Новости

Ранее Совет ЕС принял решение приостановить вещание на территории Евросоюза трех российских СМИ: РИА Новости, «Известия» и «Российская газета». Кроме того, под ограничения попал базирующийся в Праге портал Voice of Europe. В решении утверждается, что они «распространяют и поддерживают российскую пропаганду и агрессию против Украины». Вместе с тем сотрудникам этих СМИ не будут препятствовать заниматься деятельностью, не связанной с вещанием.

«Ответим. Сейчас вырабатываются ответные меры», — сказала Захарова, комментируя эту новость.

Напомним, что санкции против российских СМИ на Западе начали принимать с 2016 года. Тогда Европарламент принял резолюцию, которая говорит о необходимости противодействия изданиям из России, а главной угрозой депутаты назвали Sputnik и RT. Западные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены и президент Франции, обвиняли их во вмешательстве в выборы, однако не приводили никаких доказательств.

В марте 2022 года трансляцию Sputnik и RT на территории Европы запретили. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала введения западными политиками санкций в отношении журналистов, спортсменов и представителей культуры.