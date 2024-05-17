Косачев о визите Путина в Пекин: Определяются контуры будущего миропорядка

"Огромное внимание к визиту российского президента в Пекин - однозначный показатель того, что в мире понимают: именно там сейчас во многом определяются, ни много ни мало, - судьбы мира и контуры будущего миропорядка. Испанская газета АВС буквально так и написала: "судьба мира зависит только от их слов" - В.Путина и Си Цзиньпина.

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Поэтому предложил бы рассматривать ход и итоги визита не только в двустороннем контексте. Хотя и в этом плане достижения, безусловно, впечатляют. В 2019 году объем двусторонней торговли составлял лишь около 110 миллиардов долларов, а к 2023 году он достиг уже 240 миллиардов долларов.

Вообще двусторонний диалог я бы оценил в категориях "от прошлого к будущему". Визит проходит в год 75-летия установления дипотношений. Россия, как известно, первой признала КНР 2 октября 1949 года, "буквально на следующий день после её провозглашения", как подчеркнул российский лидер. И акцентов на общее прошлое сделано немало, в том числе, например, - в общей задаче защищать правду о событиях Второй мировой войны.

Но больше говорится о будущем - о сотрудничестве в новых технологиях, "умных городах", искусственном интеллекте, "зеленом развитии", атоме, космосе и других передовых темах.

Особо выделил бы то внимание, которое оба лидера уделили межрегиональному сотрудничеству. Очевидно, что на него делается особая ставка.

Но не менее важным выглядят контуры будущего мира, каким его видят в Пекине и Москве. Об этом больше всего говорится в совместном заявлении двух лидеров. Его можно назвать своего рода дорожной картой по выстраиванию многополярного мира, в рамках которой Россия и Китай планируют активно и совместно на различных площадках.

Обратил бы внимание на два ключевых понятия, которые звучат неоднократно: во-первых, это настойчивое требование отказа от политизации различных тем глобального значения. Это касается и правозащитной тематики, и климата, и здравоохранения, и международных экономических отношений, включая деятельность многосторонних организаций и т.д.

Во-вторых, среди многих международных принципов особо подчеркивается роль принципа неделимости безопасности. Оба лидера в полной мере осознают, что нарушение именно этого принципа и его игнорирование Западом - первопричина большинства нынешних конфликтов в мире.

Не случайно в заявлении и в выступлениях двух глав государств максимально много говорится и о том, что обе страны собираются делать не только в интересах двух стран, но и в общем интересе. Это - показатель уровня видения мировых проблем лидерами мировых держав, которые предлагают создавать систему для всех стран и народов без исключений и конфронтаций, в чем заключается коренное отличие от подхода сторонников однополярной модели.

Именно поэтому не подтверждаются ожидания тех, кто раз от разу ожидает подтверждения своих идей о том, что на этот раз уж точно будет оформлен некий военный альянс России и Китая. Парадоксальным образом я бы назвал наше партнерство "альянсом против альянсов": это действительно объединение усилий против блоковой логики ХХ века.

Подход максимально точно отражен в совместном заявлении, которое называет современные российско-китайские отношения "более продвинутой формой межгосударственного взаимодействия по сравнению с военно-политическими союзами времен "холодной войны", специально отмечая, что они "не носят блокового и конфронтационного характера, не направлены против третьих стран".

Именно этого ожидают от великих держав государства мирового большинства, которых сейчас активно "вербуют" в новые союзы и коалиции против кого-то. Мир устал от этого, и хочет иной логики международных отношений. Именно той, которую сегодня предлагают Россия и Китай".

Источник: аккаунт российского сенатора Константина Косачева в Telegram.