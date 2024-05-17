«Хотелки» Украины и судьба Харькова: главные заявления Путина в Китае

Президент России Владимир Путин 17 мая ответил на вопросы журналистов, сопровождающих его во время визита в Китай. Российский лидер прокомментировал темы легитимности Владимира Зеленского, переговоров с Украиной, взятия Харькова и рассказал о новом министре обороны РФ.

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Возможны ли переговоры

Путин заявил, что Россия, в отличие от Украины, никогда не отказывалась от переговоров, сообщает ТАСС. Однако теперь власти РФ хотят понять, с кем именно можно иметь дело и в какой степени кому доверять. Президент подчеркнул, что украинская делегация отказалась от переговоров, как только войска были отведены из-под Киева.

«Нас в очередной раз обманули», - подчеркнул Путин.

«Хотелки» Украины

Путин подчеркнул, что Россия не принимает идеи по урегулированию на Украине, основанные на «хотелках», а не на реальном положении дел. Президент отметил, что на таких «хотелках» основаны «какие-то формулы», которые «невозможно обсуждать».

Легитимность Зеленского

Путин заявил, что вопрос легитимности Владимира Зеленского после 20 мая должен быть решен политической и правовой системами Украины, сообщает ТАСС. 20 мая истекает срок полномочий Зеленского. Выборы президента должны были пройти в конце марта, но они не состоялись из-за введенного на Украине военного положения.

В стране возникли споры о том, может ли Зеленский оставаться у власти после 20 мая. Противники Зеленского указывают, что по закону и. о. президента должен стать председатель Верховной рады.

«Для нас это [легитимность Зеленского - прим.ред], конечно, имеет значение, потому что, если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями», - подчеркнул Путин.

Что будет с Харьковом

Президент РФ заявил, что у России сейчас нет планов по взятию Харькова под свой контроль, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что цель российской операции на Харьковском направлении - создание санитарной зоны в ответ на обстрелы регионов РФ со стороны ВСУ.

«Стреляют прямо по центру города [Белгорода], по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону», - подчеркнул Путин.

Он добавил, что российская армия добивается успехов на Харьковском направлении. Путин подчеркнул, что каждый день войска двигаются «строго по плану».

О новом министре обороны

Путин рассказал, что новый министр обороны Андрей Белоусов способен координировать работу Минобороны со всеми ведомствами и регионами. Президент подчеркнул, что Белоусов должен раскрыть Министерство обороны для инноваций. Путин добавил, что первые шаги в этой работе уже сделал экс-министр Сергей Шойгу.

Об олимпийском перемирии

Президент России рассказал, что обсуждал возможность олимпийского перемирия на встрече с главой Китая Си Цзиньпином, передает ТАСС. Путин уточнил, что эту тему они «просто затронули». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее отмечал, что официальных предложений от Парижа на этот счет не поступало (летняя Олимпиада-2024 пройдет во Франции).

Путин назвал идеи олимпийского движения правильными, но отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК) сам их нарушает, не допуская РФ к соревнованиям.

О возможной отправке французских военных на Украину

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что Париж может отправить французских военных на Украину. Путин предложил журналистам сначала получить ответ у Макрона - «будут там войска или нет». После этого, по словам Путина, Россия будет рассматривать варианты последствий этого шага.