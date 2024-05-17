Путин рассказал о работе Шойгу на новой должности

У бывшего министра обороны России Сергея Шойгу, занявшего пост секретаря Совбеза, на новой должности будет огромный пласт работы. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, трансляция которой велась Telegram-канале Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Шойгу знает и о потребностях Вооруженных сил России, и о возможностях промышленности.

Путин обратился к Шойгу после его отставки с поста главы Минобороны

Ранее экс-глава Минобороны также рассказал, что его главной задачей на посту секретаря Совбеза станет решение вопросов, связанных со специальной военной операцией, в том числе, связанных с поставками боеприпасов и военной техники.