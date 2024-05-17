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Путин заявил, что РФ не будет обсуждать основанные на «хотелках» идеи по Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет обсуждать идеи по урегулированию на Украине, которые основаны на «хотелках», а не на реальной ситуации. ТАСС

Он заявил, что если Россию не хотят видеть на переговорах по Украине, «то и не надо». Путин также сказал, что попытка навязать России свои условия по урегулированию конфликта закончатся тем же, чем и попытка нанести ей стратегическое поражение. Газета.Ru

«У нас есть база для переговорного процесса. То, о чем мы договорились в Стамбуле и то, под чем фактически была поставлена подпись главы украинской делегации. У нас документ лежит, подпись стоит», - заявил Путин. ТК Звезда

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