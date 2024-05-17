Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет обсуждать идеи по урегулированию на Украине, которые основаны на «хотелках», а не на реальной ситуации. ТАСС

Он заявил, что если Россию не хотят видеть на переговорах по Украине, «то и не надо». Путин также сказал, что попытка навязать России свои условия по урегулированию конфликта закончатся тем же, чем и попытка нанести ей стратегическое поражение. Газета.Ru

«У нас есть база для переговорного процесса. То, о чем мы договорились в Стамбуле и то, под чем фактически была поставлена подпись главы украинской делегации. У нас документ лежит, подпись стоит», - заявил Путин. ТК Звезда