Президент России Владимир Путин, высказываясь о новом министре обороны страны Андрее Белоусове, охарактеризовал его как одного из лучших экономистов в стране. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Китае, трансляцию мероприятия ведет Telegram-канал Кремля. Вечерняя Москва

По словам главы государства, Белоусов сможет координировать деятельность ведомства со всеми остальными министерствами. Lenta.ru

Путин подчеркнул, что Белоусов должен «раскрыть» Минобороны для инноваций, хотя и экс-министр обороны Сергей Шойгу сделал первые шаги в этом. ТАСС