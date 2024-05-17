Путин заявил о постоянных контактах с Зеленским до начала СВО

Президент РФ Владимир Путин заявил о постоянных контактах с президентом Украины Владимиром Зеленским до начала острой фазы конфликта. Журналистка на пресс-конференции в Харбине по итогам государственного визита Путина в Китай спросила, перестанет ли Россия считать Зеленского легитимным президентом после окончания срока его полномочий 20 мая и будет ли Путин говорить с Зеленским после этого.

«Мы раньше с ним общались, были в постоянном контакте до того, как конфликт вышел в острую фазу вооруженной борьбы», — цитирует слова Владимира Путина РИА Новости.

Путин: для России вопрос легитимности Зеленского имеет значение

Вопрос о легитимности Зеленского после 21 мая должна решить правовая и политическая система этого государства, отметил президент РФ.