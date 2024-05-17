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Путин: для России вопрос легитимности Зеленского имеет значение

На вопрос о легитимности Зеленского после 20 мая должна ответить политическая и правовая система Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. ТАСС

«По поводу легитимности: на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины. Там в конституции есть всякие варианты. Это вопрос оценки, эту оценку, конечно, прежде всего должен дать конституционный суд, даже сказал бы так: политическая система самой Украины», — сказал президент России. RT на русском

Он подчеркнул, что для России имеет значение легитимность Владимира Зеленского как президента Украины, если придется подписывать документы. Москва24

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