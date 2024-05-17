Путин назвал стамбульские договоренности базой для переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин назвал стамбульские договоренности базой для переговорного процесса с Киевом. Lenta.ru

При этом глава государства отметил, что РФ в очередной раз обманули со стамбульскими соглашениями и отводом войск от Киева в 2022 году. Газета.Ru

«Теперь мы должны понять, с кем и как мы должны иметь дело, можем иметь дело. Кому и в какой степени можем доверять. И, конечно, анализируем сейчас все, что происходит в этом плане, на этом направлении», - пояснил президент РФ. ТАСС