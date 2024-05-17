Путин объяснил реформы образования

Российскую систему образования меняют во многом из-за запросов работодателей, заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами и педагогами Харбинского политехнического университета.

«Речь идет не о какой-то глобальной реформе, а речь идет о том, чтобы выставить некоторые приоритеты по отдельным направлениям деятельности в науке и образовании, и специалисты пришли к выводам о том, что нам в некоторых направлениях нужно вернуться к той системе подготовки специалистов, которая у нас была еще в Советском Союзе», – цитирует Путина ТАСС.

Он отметил, что при этом делается поправка на «требования сегодняшнего дня».

Совершенствования вводятся в «в контакте с работодателями», поскольку необходимо готовить специалистов по востребованным специальностям и с учетом того, что работодатель хотел бы видеть в своих компаниях и на своих предприятиях.