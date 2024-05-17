Президент России Владимир Путин рассказал, что председатель КНР Си Цзиньпин угостил его уткой по-пекински. Как сообщает РИА Новости, российский лидер отметил, что она оказалась очень вкусной.

Во время общения со студентами в Харбинском политехническом университете ученик института космических технологий спросил у главы государства, какие блюда китайской кухни ему нравятся больше всего. Президент пошутил, что хорошо, когда занимающийся космосом человек думает о еде.

«У нас Пушкин говорил: "Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей". Это вот имеет отношение к данной ситуации», — сказал он.

Президент добавил, что кухня любого народа — это часть его культуры, а великих мировых кухонь на самом деле не так уж и много. Однако китайская однозначно к ним относится.

«Вот вчера мой друг и председатель КНР угощал меня уткой по-пекински. Честно вам скажу, там два кусочка лежали, я думаю, съем один только кусок. Но не мог удержаться съел и второй — уж больно было вкусно», — сказал Путин.

Напомним, что сейчас российский президент находится с официальным визитом в Китае. Накануне он провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине в узком и расширенном составах, а после лидерами двух стран было подписано совместное заявление. Позднее он прибыл в город Харбин, где проходит VIII Росийско-китайское ЭКСПО.