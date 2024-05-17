В Кремле рассказали, изменилась ли охрана Путина после покушения на Фицо

Охрана президента России Владимира Путина не усилилась после того, как было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, рассказал LIFE.ru пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не принимали никаких решений об этом.

На обычном уровне. Делается то, что должно для обеспечения безопасности президента, — объяснил Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия решительно осуждает и считает неприемлемым состоявшееся в Хандлове после заседания правительства покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он добавил, что в Кремле желают высокопоставленному чиновнику скорейшего выздоровления.

До этого премьер-министр Словакии был ранен в ходе стрельбы после выездного заседания правительства в местном культурном центре. Нападавшего задержали. Отмечается, что выстрелы прозвучали, когда Фицо вышел к собравшимся у здания гражданам. После ранения премьер упал на землю, после этого охранники подняли его, погрузили в машину и увезли. Фицо доставили в больницу на вертолете. По свидетельствам очевидцев, в Фицо выстрелили четыре-пять раз. Из-за случившегося было решено приостановить заседание Национального совета.