В Кремле высказались об усилении безопасности Путина после покушения на Фицо

Меры безопасности Владимира Путина не усиливались после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Москва24

«Делается то, что должно для обеспечения безопасности президента», — сказал представитель Кремля. Lenta.ru

В среду, 15 мая на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. Глава словацкого правительства получил ранения в грудь и брюшную полость, после пяти выстрелов нападавшего. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, который после инцидента был задержан правоохранительными органами. Ura.Ru