ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превышает 80%

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 6 по 12 мая, вырос на 0,5 п.п. и составляет 81%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 81% участников опроса (плюс 0,5 п.п.), уровень одобрения деятельности президента увеличился за неделю на 0,5 п.п. и составляет 78,9%", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 55% опрошенных (плюс 1,6 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 54,9% респондентов (плюс 2 п.п. ). О доверии Мишустину заявили 63,5% опрошенных (плюс 2,3 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 29,3% (минус 1,2 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 25,5% (плюс 1 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 19,2% (минус 1,1 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 7% (минус 1,1 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 41,4% (плюс 1,1 п.п.), КПРФ - 9,3% (плюс 0,2 п.п.), ЛДПР - 9,1% (плюс 0,3 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 3,4% (плюс 0,2 п.п.), "Новых людей" - 6,8% (минус 0,3 п.п.).