В пятницу, 17 мая, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву исполняется 71 год. По этому случаю глава Российской Федерации Владимир Путин отправил своему казахстанскому коллеге поздравительную телеграмму.

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Российский лидер отметил значительный авторитет Токаева на международной арене и уважение соотечественников, которое он заслужил своей деятельностью на посту президента. Путин также указал на личный вклад главы Республики Казахстан в развитие стратегического партнерства и союзничества с Россией.

Москва ценит конструктивное взаимодействие Астаны в рамках Евразийского экономического сообщества, Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества и ряда других многосторонних структур.

— Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями. Будем и далее совместно работать на благо братских народов России и Казахстана. Желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, здоровья, благополучия и успехов, — написал Путин в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.

В феврале Токаев посетил Казань для участия в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего». В ходе переговоров с российским лидером президент Казахстана отметил, что Россия под руководством Путина достигает значительных успехов.

Владимир Путин в ноябре 2023 года прибыл в Казахстан с официальным визитом. Токаев красиво поприветствовал российскую делегацию во главе с президентом России. Когда политики встретились в аэропорту, можно было наблюдать необычное звездное небо.