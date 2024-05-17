МИД России заявил о недоверии к НАТО

Геополитические проекты с НАТО сейчас невозможны, Москва не доверяет Североатлантическому альянсу и испытывает эмоциональное отторжение. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Геополитические построения в том или ином виде с НАТО вообще невозможны. НАТО - это не договороспособный контрагент, это группировка, к которой мы не то, что не испытываем ни малейшего доверия, а которая вызывает у нас политическое и, я бы даже сказал, эмоциональное отторжение", - отметил замминистра.

Он подчеркнул, что Россия будет работать с теми, "кто готов договариваться на равноправной основе".

Столтенберг опроверг обсуждение военного присутствия НАТО на Украине