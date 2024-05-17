МИД России заявил о недоверии к НАТО

Рябков заявил, что РФ не доверяет НАТО и испытывает эмоциональное отторжение
Геополитические проекты с НАТО сейчас невозможны, Москва не доверяет Североатлантическому альянсу и испытывает эмоциональное отторжение. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Геополитические построения в том или ином виде с НАТО вообще невозможны. НАТО - это не договороспособный контрагент, это группировка, к которой мы не то, что не испытываем ни малейшего доверия, а которая вызывает у нас политическое и, я бы даже сказал, эмоциональное отторжение", - отметил замминистра.
Он подчеркнул, что Россия будет работать с теми, "кто готов договариваться на равноправной основе".
Столтенберг опроверг обсуждение военного присутствия НАТО на Украине
"Большое евразийское пространство, концепции евразийской безопасности - это то, что сейчас выдвигается в центр архитектурных проектов с точки зрения политики и геополитики. В нашем понимании это то, на чем нужно сосредоточиться в первую очередь", - резюмировал дипломат.