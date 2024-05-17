Рябков заявил, что НАТО балансирует на грани прямого вооруженного столкновения с РФ

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Североатлантический альянс балансирует на грани прямого вооруженного столкновения с Россией. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В целом эскалационный курс Североатлантического альянса, где буквально готовы балансировать на грани прямого вооруженного столкновения с нами, - это авантюристическая политика, которая полностью перечеркивает коренные интересы безопасности соответствующих стран и, главное, населения", - сказал высокопоставленный дипломат.

По словам Рябкова, "если бы США прежде всего, но и другие натовские страны по-настоящему серьезно подошли к предупреждениям и призывам России, то происходящего сейчас, всей этой трагедии, с точки зрения полного разрушения архитектуры европейской безопасности, можно было бы избежать". "Расширение НАТО - процесс, который и привел в конечном итоге к нынешнему кризису, но история, судя по всему, наших противников ничему не учит, - продолжил замминистра. - Они продолжают маниакальное выдвижение альянса все к новым рубежам в погоне за фантомом укрепления собственной безопасности". При этом Рябков назвал очевидным тот факт, что "безопасности для НАТО за последнее время не прибавилось", а, наоборот, "страны испытывают значительное напряжение сил и ресурсов".

"Думаю, пройдет время, и избиратели поймут, насколько пагубную линию применительно к России ведут нынешние элиты, - указал замминистра. - Лексика может быть разной, но суть дела от этого не меняется. Глубоко порочная, фундаментально ошибочная линия на геополитическое освоение все более широких пространств - это то, в чем корень всех бед современной Европы и Евроатлантики".

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.