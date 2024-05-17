В МИД прокомментировали возможность нападения России на страны НАТО

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков прокомментировал возможность нападения РФ на государства НАТО. Дипломат заявил в разговоре с ТАСС, что этого не может произойти.

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«Это полнейший абсурд, это даже не дезинформация, это злостное и злобное передергивание самой сути той политики и того абсолютно логического фундамента, на котором все наши действия основываются», — подчеркнул он.

Рябков добавил, что Москва неоднократно излагала свою позицию по данному вопросу и доводила ее «публично и за закрытыми дверями до этой западной кампании».

Ранее Рябков назвал власти Соединенных Штатов Америки и других западных государств «политическими гопниками», которые решили пойти «по беспределу» в своем намерении испытать Москву на прочность.