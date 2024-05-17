Рябков заявил, что власти в США превратились в гопников, которые "идут по беспределу"

Власти в США и других странах Запада превратились в "политических гопников", которые "идут по беспределу" в желании испытать Россию на прочность. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"У властей предержащих в США и в других ключевых западных государствах довольно много за последнее время собралось деятелей, которые являются, по большому счету, провокаторами и сделали смыслом своего существования испытание Москвы на прочность. Это такие политические гопники, которые в ряде случаев просто идут по беспределу, извините за жаргон", - сказал Рябков.

Высокопоставленный дипломат не стал рассуждать о красных линиях России, поскольку западные деятели, по его словам, "несомненно, озабочены тем, чтобы постоянно доказывать себе и всем вокруг себя, что вот еще одна красная линия Москвы не стала уж по-настоящему красной".

"Они не понимают того, что мы проявляем исключительную выдержку и действуем строго в тех рамках, которые заданы руководством страны и определены с точки зрения целей и задач СВО, но и, разумеется, в преломлении к той работе, которую ведет внешнеполитическое ведомство", - заключил Рябков.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.