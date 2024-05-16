Путин прибыл в Харбин

Президент России Владимир Путин прибыл в китайский город Харбин — второй город в рамках его государственного визита в КНР. Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом, официальная программа президентского визита на четверг была завершена. Во время своего визита в Пекин Путин провел переговоры в узком и расширенном составах, а после подписал совместное заявление с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ожидается, что в Харбине российский президент посетит церемонию открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО, а также четвертый российско-китайский форум по межрегиональному сотрудничеству.

Напомним, что 15 мая Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай.