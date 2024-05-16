Памфилова ответила на обвинения ЦИК в экстремизме

Заявления мундепа Басманного района Москвы Павла Иванова о сходстве логотипа Центризбиркома РФ с эмблемой штаба Навального (организация признана экстремистской, деятельность запрещена) является «параноидальными измышлениями разного рода провокаторов и бездельников», заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, проект логотипа единого дня голосования до сих пор находится на стадии обсуждения, передает пресс-служба комитета.

Не вижу причин комментировать параноидальные измышления разного рода провокаторов и бездельников. <...> Он разослан в регионы для повторного обсуждения, после чего на следующей неделе будет утвержден итоговый вариант, — объяснила Памфилова.

Павел Иванов ранее нашел сходство в логотипе единого дня голосования, который недавно представил ЦИК, с эмблемой штаба Навального. Речь идет о красном восклицательном знаке. Мундеп обвинил ЦИК в предательстве родины и попросил ФСБ проверить Центризбирком на экстремизм.

Ранее Элла Памфилова сообщила, что единый день голосования в России в 2024 году назначен на 8 сентября. По ее словам, избирательная кампания может еще измениться. Возможные перемены будут определены до 8 июля.