Медведев назвал поездку главы Украины Зеленского в Харьков прощальным визитом

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что поездку президента Украины Владимира Зеленского в Харьков можно расценить как прощальный визит. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте".

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"Зеленский посетил Харьков. Сильный ход. Прощальный визит. Монетку кинул в воду? Или так хочет?" - написал Медведев, прикрепив фотографию, на которой была запечатлена расправа над итальянским диктатором Бенито Муссолини.

16 мая Зеленский провел в Харькове заседание ставки верховного главнокомандующего, на которой обсудил с военными ситуацию в Харьковской области.

По словам Зеленского, он заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и других военачальников. Он отметил, что на сегодняшний день ситуация в Харьковской области "в целом контролируемая", однако Харьковское "направление остается крайне сложным".