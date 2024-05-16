Валуев раскрыл, чем закончатся дебаты Байдена и Трампа

Дебаты президента США Джо Байдена и бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в преддверии выборов ни на что не повлияют, уверен депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев. В разговоре с NEWS.ru парламентарий уточнил, что их дебаты могут продолжаться сколько угодно.

Ну и пусть продолжаются их дебаты. Вы думаете, что от этого что-то поменяется? Ничего не поменяется, вы же опытные люди. Ничего не изменится, — высказался Валуев.

Политолог Алексей Макаркин до этого заявил, что для Байдена, баллотирующегося на новый президентский срок, будет очень рискованно участвовать в дебатах с его главным противником. По его мнению, для американского избирателя цена бензина важнее, чем внешняя политика, поэтому действующему главе Белого дома будет трудно из-за неудобных вопросов.

Ранее стало известно, что Байден и Трамп согласились провести дебаты 27 июня на площадке телекомпании CNN. Оба подтвердили это решение. Позже Байден согласился на проведение теледебатов на площадке телекомпании ABC 10 сентября. Он написал, что прилетит на место на самолете, как и Трамп. Байден пошутил, что намерен оставить себе президентский борт еще на четыре года.