Эксперт: европейские страны не смогли бы выдержать санкции, наложенные на РФ

Странам Европы не удалось бы выдержать рестрикции, которые были введены в отношении России. С таким заявлением выступил директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин на полях VI международного Московского академического международного форума, передает агентство «Прайм».

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По словам Бахтизина, недавно совместно с китайскими коллегами из национального суперкомпьютерного центра КНР было проведено исследование. Речь идет о стресс-тесте крупнейших экономик мира с позиций санкционного давления, уточнил он.

Была оценена устойчивость экономических систем ключевых стран мира и их способность противостоять масштабным санкциям со стороны остальных государств и международных организаций, подчеркнул специалист. В рамках сценария оценивались потери ВВП от полного прекращения торговых отношений с подсанкционной страной.

По словам эксперта, для экономик европейских стран давление было бы критичным и, согласно расчетам, ВВП стран ЕС снизился бы в диапазоне 8-12%.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что состояние российской экономики позволяет улучшить ранее сделанные прогнозы по ее развитию, а валовый внутренний продукт России по итогам года может прибавить более 3,5%.