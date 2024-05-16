МИД России оценил приостановку финансирования ОДКБ Арменией

Заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что российская сторона не считает трагедией приостановку Арменией выплат ОДКБ. RT на русском

«На самом деле, приостановление финансирования — это не трагедия, организация продолжает жить. Армения не выходит из ОДКБ. Она продолжает работать», — подчеркнул Панкин. News.ru

Замминистра отметил, что с точки зрения финансовой части в жизни ОДКБ бывали ситуации, когда страны немного задерживали взносы, выплачивали их частями. «С точки зрения военно-политической дальнейший курс Армении в отношении ОДКБ будет определяться как ее национальными интересами, которые она должна хорошо представлять и понимать, так и возможностями обеспечения собственной безопасности страны», - указал Панкин. ТАСС