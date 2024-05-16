Захарова: делегацию РФ не пустили на конференцию ЮНЕСКО

Делегация России получила отказ от Нидерландов в аккредитации на открывшуюся 13 мая Международную конференцию ЮНЕСКО. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с 70-летием Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. ТАСС

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«Вопиющий пример [применения Западом конвенции в своих интересах] — открывшаяся 13 мая в Гааге международная конференция ЮНЕСКО "Культурное наследие и мир: 70 лет Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта" (...) Члены российской делегации в самый последний момент получили от организаторов отказ в аккредитации на конференцию, а российскому эксперту не выдали визу», — рассказала дипломат. Lenta.ru

Захарова отметила, что конференция «Культурное наследие и мир: 70 лет Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» проводится при поддержке МИД, министерства обороны, министерства образования, культуры и науки Нидерландов. Газета.Ru