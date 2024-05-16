В России отреагировали на визит Зеленского в Харьков

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на информацию о визите президента Украины Владимира Зеленского в Харьков. В беседе с «Лентой.ру» депутат объяснил посещение украинским лидером Харькова сложностью ситуации на этом направлении для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Ранее Зеленский провел заседание Ставки в Харькове.

«Конечно, надо проводить это совещание, чтобы понять, что делать: сдаваться или как, могут ли оказаться в окружении люди. Там надо обеспечить гуманитарные коридоры. Наверно, надо каким-то образом что-то делать, раз он выполняет обязанности президента, надо думать о гражданах своей страны», — заявил Чепа. Там ситуация для них непростая. Естественно, это только подчеркивает сложность позиций Украины

15 мая депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал срочно созвать заседание парламента из-за наступления Российской армии в Харьковской области. По его словам, его должны посетить главком ВСУ Сырский, руководители государственной пограничной службы и Нацгвардии, а также премьер-министр страны Денис Шмыгаль и министр обороны Рустем Умеров.