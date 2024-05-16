Мировые СМИ отреагировали на визит Путина в Китай

16 мая президент России Владимир Путин прибыл в Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Первый зарубежный визит российского лидера после инаугурации привлек внимание мировых СМИ — они отмечают схожесть мировоззрения двух политиков и их общее неприятие Запада.

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Al Jazeera пишет, что Россия является ценным партнером Китая для вытеснения США. Вместе они пытаются изменить сложившийся мировой порядок на благоприятный и для Пекина, и для Москвы.

Guardian отметила, что Путин и Си Цзиньпин разделяют общее мировоззрение, по которому Запад находится в упадке. В то же время Китай бросает вызов превосходству Соединенных Штатов во всем: «от квантовых вычислений и синтетической биологии до шпионажа и жесткой военной мощи».

New York Times в своей публикации отметила, что Путин пытается нарастить боевые действия на Украине до того, как Киев получит новую поставку вооружений из США.

«Вероятно, он хочет убедиться, что может положиться в этом вопросе на Китай. Си Цзиньпин будет стремиться поддержать своего стратегического партнера и "старого друга", но на него также оказывается давление, вынуждающее избежать дальнейшего изоляции со стороны Запада из-за его поддержки России», — заключило издание.

Spiegel подчеркивает, что Путина и Си Цзиньпина объединяет неприятие Запада. Автор статьи отметил близкие отношения между двумя лидерами и напомнил о недавнем визите в Пекин канцлера ФРГ Олафа Шольца.

«Шольц пытался убедить Си Цзиньпина в том, что он поможет положить конец конфликту на Украине. Но действительно ли Си Цзиньпин будет сдерживать Путина? Западу не следует возлагать слишком больших надежд», — пишет Spiegel.

Times of India считает, что приезд российского лидера в Китай — это не просто дипломатическое мероприятие. Журналисты отмечают, что для Москвы и Пекина переговоры стали «стратегической демонстрацией» неповиновения давлению Запада.