Лавров назвал реалистичной инициативу КНР по Украине

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал китайскую инициативу по достижению мира на Украине наиболее реалистичной.

«Мы никогда не говорили китайским товарищам: "Давайте что-нибудь поправим в вашей инициативе". Мы предлагаем начать разговор на основе ключевой части китайской инициативы - разобраться в первопричинах», - отметил глава МИД РФ.

Ранее президент Владимир Путин поблагодарил своего китайского коллегу Си Цзиньпина за вклад Китая в вопрос урегулирования ситуации на Украине. Председатель КНР в свою очередь заверил, что Пекин и Москва выступают со схожих позиций, считая верным путем политическое решение конфликта.

Последний раунд переговоров России и Украины состоялся в конце марта 2022-го года в Стамбуле. Итоговый документ после многочасовой встречи был практически готов, но из-за действий властей Великобритании украинская сторона свернула диалог. Позже Владимир Зеленский законодательно запретил любые переговоры с Владимиром Путиным. При этом Кремль неоднократно заявлял о своей готовности их возобновить.