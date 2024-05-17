Политолог: покушение на Фицо показало слабость Запада

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо демонстрирует слабость западных элит. Такое мнение высказал главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич. Его слова приводит Tsargrad.tv.

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«Переход к актам индивидуального террора — это классический признак ослабления тех или иных стран и режимов в этих странах. И вот мы это наблюдаем, не имея возможности полностью сломать политическую систему, в данном случае Сербии или Словакии, Брюссель, Лондон и Вашингтон ломают конкретных лидеров», — сказал Межевич.

Он напомнил, что подобные события не единожды происходили в мировой и европейской истории.

Вечером 15 мая Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина в городе Гандлова. По словам очевидцев, по окончании мероприятия политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов и Фицо упал на землю. Премьер-министр был ранен в грудь и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

По словам главы медучреждения, куда доставили Фицо, в 59-летнего премьера выстрелили пять раз. Политик находился в операционной пять часов, но все прошло успешно и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Позднее выяснилось, что 71-летний Юрай Цинтула, который стрелял в Фицо, участвовал в антиправительственных протестах, но не был связан с радикальными группировками.

Ранее в Словакии усилили охрану госслужащих.