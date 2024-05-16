В Госдуме отреагировали на попытку атаковать Крым ракетами ATACMS

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по Крыму ракетами ATACMS является проявлением бессилия. Об этом заявил депутат Госдумы из Севастополя Дмитрий Белик в интервью РИА Новости.

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Пять ракет ATACMS были сбиты над полуостровом в ночь на 16 мая.

По словам депутата, Украина использует любою возможность, чтобы «сделать России какую-нибудь пакость». По этой причине ВСУ стали использовать ATACMS сразу же после получения, отметил он.

Попытки атаковать Крым имеют для Киева не столько практическое, сколько медийное значение, считает парламентарий.

«Неважно, попадут — не попадут, главное показать масштаб всей западной помощи», — сказал он.

Даже в случае поражения некоторых объектов на территории полуострова это не поможет ВСУ остановить продвижение российской армии в Харьковской области, резюмировал политик.

Глава Севастополя назвал последствия ударов ВСУ ракетами ATACMS

По словам главы Севастополя Михаила Развожаева, в ходе последней атаки ВСУ с применением ATACMS были повреждены дома в одном из садовых товариществ и автомобиль. Пострадавших нет.