Песков объяснил выбор страны для первого визита Путина после инаугурации

После инаугурации президент России Владимир Путин первым делом посетил именно Китай, так как КНР — важнейший партнер для России. О значении визита рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «Известиями».

«Это совпадение, которое наверняка исполнено некоторого символизма. Почему Китай? Китай является нашим стратегическим партнером и страной "номер 1" в плане торгово-экономического оборота», — объяснил представитель Кремля.

На тесное экономическое партнерство, по словам Пескова, указывает тот факт, что в 2023 году товарооборот между Россией и Китаем составил 220 миллиардов долларов.

Пресс-секретарь добавил, что сотрудничество России и КНР представляет собой «абсолютно идеальное качество двусторонних отношений», так как не направлено против третьих государств и нацелено на «повышение благосостояния народов наших двух стран» и обеспечение баланса сил на мировой арене.

Ранее представитель Кремля сообщил о попытках США помешать сотрудничеству России и Китая, добавив, что КНР достаточно сильна, чтобы противостоять этому вмешательству.