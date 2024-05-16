Российский посол объяснил ухудшение отношений с Южной Кореей

Посол России в Сеуле Георгий Зиновьев объяснил ухудшение отношений с Южной Кореей и улучшение отношений с Северной Кореей. По его словам, это произошло из-за того, что Пхеньян поддержал Россию на международной арене, а Сеул ввел санкции против нашей страны.

Дипломат напомнил о санкциях, которые Южная Корея ввела против России после 24 февраля 2022 года, в последующие два года ужесточила их. Северная Корея, напротив, поддержала Россию.

Посол подчеркнул, что эти обстоятельства и ухудшили отношения с Южной Кореей, а с Северной Кореей они успешно развиваются.

Зиновьев также отметил, что Москва и Сеул могут восстановить партнерство, если Южная Корея не будет пересекать "красную линию", которая связана с прямыми поставками оружия Киеву.

Дипломат считает, что чем больше предпринимается шагов, которые "мешают" двусторонним отношениям, таких как экспортные ограничения со стороны Сеула, тем сложнее вернуться на "траекторию нормального развития".