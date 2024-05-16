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Российский посол Зиновьев объяснил ухудшение отношений с Южной Кореей

Посол России в Сеуле Георгий Зиновьев объяснил ухудшение отношений с Южной Кореей и улучшение отношений с Северной Кореей. По его словам, это произошло из-за того, что Пхеньян поддержал Россию на международной арене, а Сеул ввел санкции против нашей страны.

Российский посол объяснил ухудшение отношений с Южной Кореей
© ТАСС

Дипломат напомнил о санкциях, которые Южная Корея ввела против России после 24 февраля 2022 года, в последующие два года ужесточила их. Северная Корея, напротив, поддержала Россию.

Посол подчеркнул, что эти обстоятельства и ухудшили отношения с Южной Кореей, а с Северной Кореей они успешно развиваются.

Зиновьев также отметил, что Москва и Сеул могут восстановить партнерство, если Южная Корея не будет пересекать "красную линию", которая связана с прямыми поставками оружия Киеву.

Дипломат считает, что чем больше предпринимается шагов, которые "мешают" двусторонним отношениям, таких как экспортные ограничения со стороны Сеула, тем сложнее вернуться на "траекторию нормального развития".

Политика
Георгий Зиновьев
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