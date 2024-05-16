Посол оценил заявления США об угрозе для выборов со стороны РФ

Утверждения американской разведки о том, что проведение выборов в США может оказаться под угрозой из-за действий РФ, является частью агрессивной информационной войны Вашингтона против Москвы. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, слова которого приводятся в официальном Telegram-канале российского дипломатического представительства.

Таким образом посол прокомментировал недавнее высказывание директора Национальной разведки США Эврил Хейнс. Она сообщила о существовании некой угрозы для готовящихся в стране выборов со стороны Москвы.

"Подобные инсинуации — часть агрессивной информационной войны Соединенных Штатов против Российской Федерации", — сказал Антонов.

Как отметил посол, Хейнс не предоставила никаких доказательств. В то же время он обратил внимание, что американское руководство нередко пытается усмотреть так называемую "руку Кремля" во внутренних проблемах страны.

15 мая директор Национальной разведки США приняла участие в слушаниях в одном из комитетов сената страны. Во время заседания она назвала РФ "наиболее активной иностранной угрозой" предстоящим выборам, также включив в соответствующий список КНР и Иран.