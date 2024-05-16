В Минобрнауки раскрыли подробности о новом законе о бакалавриате

Минобрнауки: упразднение бакалавриата не обесценит уже полученные дипломы
Исключение бакалавриата в новой системе высшего образования, которая будет внедрена с 2025 года, не создаст проблем ни для уже получивших дипломы этой степени, ни для тех, кто учится по этим программам сейчас.
Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский.
«Их дипломы сохранят свой вес, ведь стоящие за ними знания никуда не делись — работодатели это прекрасно понимают», — цитирует чиновника ТАСС.
По словам Могилевского, речь идёт о новой точке отсчёта в развитии национальной системы образования.
Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что внедрение новой системы высшего образования в России начнётся в 2026 году.