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Китай готов обсуждать с Россией новый мировой порядок

Глава государства Владимир Путин прибыл в Пекин, сообщает «Газета.ру»

Китай готов обсуждать с Россией новый мировой порядок
© РИА Новости

Это первый после переизбрания зарубежный визит. В аэропорту президента встретила рота почетного караула. После этого кортеж российского лидера в сопровождении отряда мотоциклистов направился в город.

Визит Путина продлится два дня. 16 мая он будет находится в Пекине, а на следующий день отправится в Харбин. Как заявил помощник президента Юрий Ушаков, программа первого дня будет насыщенной. Встреча Путина и главы КНР Си Цзиньпина пройдет в узком и расширенном составах. Затем они пообщаются в неформальной обстановке. Также президент РФ встретится с премьером Госсовета Китая Ли Цяном.

Ушаков отметил, что выбор Китая в качестве первого зарубежного визита является ответным шагом на дружеский жест самого Си Цзиньпина, который годом ранее прилетел в Россию лишь спустя десять дней после своего переизбрания. Путин прибывает в Пекин тоже спустя десять дней после своей инаугурации.

По данным МИД Китая, президент РФ посетит КНР в 75-ю годовщину установления китайско-российских отношений. Как заявил представитель внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь, Пекин придает большое значение дипломатическому стратегическому руководству Путина и Си Цзиньпина в формировании двусторонних связей. По его словам, главы двух стран договорились продолжать поддерживать тесные контакты, чтобы двусторонние отношения развивались успешно и стабильно.

В состав российской делегации вошел практически весь обновленный кабинет министров, почти четверть губернаторского корпуса и руководство крупного бизнеса.

К этой встрече Путина и Си Цзиньпина будет приковано внимание во всем мире, так как центральной темой станет обсуждение украинского вопроса. Это произойдет вечером 16 мая в правительственной резиденции «Чжуннаньхай», где Си Цзиньпин организует неформальную встречу с Путиным. Сначала они побеседуют один на один, прогуляются по парку рядом с дворцом, попьют чай.

Затем последует неформальный ужин. В формате «1+4» с каждой стороны. К Путину присоединятся главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов, а также секретарь Совбеза Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков.

Все неформальные мероприятия пройдут за закрытыми дверями, их длительность не регламентирована.

Политика
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