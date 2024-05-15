Путин подписал запрет для иноагентов на участие в выборах

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий запрет для иноагентов на участие в выборах всех уровней. Документ доступен на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту закона, теперь иностранным агентам запрещено принимать участие в выборах, выступать на них наблюдателями, а также выступать в качестве доверенных лиц кандидатов. Это распространяется на выборы в федеральные и региональные органы государственной власти, выборы в органы публичной власти федеральной территории, а также в органы местного самоуправления.

Новый закон устанавливает, что до регистрации для участия в выборах будут допущены только те кандидаты, которые не находятся в реестре иностранных агентов. При этом ограничения также касаются тех лиц, которые были внесены в список экстремистов и террористов, а также были подвергнуты ответственности за демонстрацию экстремистской символики.

Кроме того, закон закрепляет нормы о наличии ошибок в тех документах, которые предоставляются кандидатами в избиркомы — они могут стать основанием для отказа в участии в выборах. Подписанный закон вступает в силу со дня опубликования.

Ранее Путин подписал указ о назначении врио губернаторов в пяти регионах.