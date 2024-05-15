Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов надеется на качественное расследование обстоятельств покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Российская газета

«Первое, что приходит на ум, это крылатая древнеримская фраза "ищи, кому выгодно". В данном случае у меня лично нет сомнений, что деятельность словацкого премьера была как кость в горле у большого числа членов НАТО, начиная с соседней Чехии, где его ненавидели многие представители правящей элиты, и заканчивая вашингтонскими правителями. (...) Что там было на самом деле, я надеюсь, мы узнаем в результате следствия, которое пройдет должным образом», — сказал сенатор. Lenta.ru

Он добавил, что именно таким способом могли начать расправы над теми политиками ЕС, кто пытается трезво смотреть на вещи и искать способы установления реально мира в Европе. Тогда это можно назвать предупреждением инакомыслящим, резюмировал он. News.ru