Калининградскому правительству представили врио губернатора

В правительстве Калининградской области прошла церемония представления нового главы региона - временно исполняющего обязанности губернатора Алексея Беспрозванных.

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Бывший заместитель министра промышленности и торговли РФ назначен руководить эксклавом Указом президента России от 15 мая 2024 года, после того, как занимавший губернаторскую должность с 2016 года Антон Алиханов стал министром промышленности и торговли РФ.

"Алексей Сергеевич имеет большой опыт работы в правительстве Воронежской области, в Минпромторге, неоднократно посещал Калининградскую область", - отметил, представляя региональному правительству нового руководителя, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан.

Он подчеркнул, что самый западный регион добился существенных успехов в своем развитии при предыдущем губернаторе, и пожелал Алексею Беспрозванных развивать эти достижения, оправдать доверие главы государства и надежды жителей Калининградской области.

"Для меня большая честь и высокая ответственность - получить назначение в регион, стратегически важный для страны, регион развития, новых возможностей, перспектив", - заявил Алексей Беспрозванных.

Поблагодарив Антона Алиханова и его команду за высокие результаты в руководстве эксклавом, он пообещал: "Приложу все усилия, вложу весь свой опыт, чтобы жители Калининградской области чувствовали себя лучшими жителями России".

"Возглавлять такой регион - большая ответственность", - подтвердил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, впервые совершивший визит в регион в новом качестве, и пожелал своему преемнику всегда ориентироваться на интересы жителей, чувствовать их поддержку.

Алексей Беспрозванных будет оставаться в статусе врио до сентября, когда в Калининградской области пройдут выборы губернатора.