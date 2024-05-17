Путин возложил венок к памятнику советским воинам в Харбине

Второй день государственного визита президента РФ Владимира Путина в КНР начался с возложения венка к памятнику советским воинам, погибшим в боях за освобождение Китая.

Всего на территории провинции Хэйлунцзян расположено 36 военно-мемориальных объектов из 85, возведенных в память о советских солдатах, погибших при освобождении северо-востока Китая от японских захватчиков в августе - сентябре 1945 года. В городской черте Харбина находятся два из них - монумент красноармейцам в центре Харбина (на площади Хунбо) и воинские захоронения на кладбище Хуаншань. На православном участке кладбища также захоронены многие соотечественники, проживавшие в Харбине в XX веке.

Памятник советским воинам на площади Хунбо установлен 7 ноября 1945 года. На монументе на русском языке выгравировано: "Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость Союза Советских Социалистических Республик", на другой плите на китайском языке - "Вечная память героям Советской армии, погибшим в боях за освобождение северо-восточного Китая". На обратной стороне памятника на отдельной плите выгравировано на русском и китайском языках: "Командование Советской армии установило этот памятник в день 28-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в память о воинах Красной армии, погибших в боях против японского милитаризма. 1945. 7 ноября".