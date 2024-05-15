В Крыму призвали выставить счет НАТО за разрушение Украины

Член международного комитета Советы Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил выставить НАТО счет за разрушение Украины.

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«НАТО спровоцировало военный конфликт на Украине и несет полную ответственность за ее разрушение», – сказал сенатор.

Он уверен, что восстанавливать территории, разрушенные российскими ракетами, должны американцы и их партнеры по Североатлантическому блоку.

«Мы должны выставить НАТО счет за разрушение Украины и потребовать восстановить всю разрушенную инфраструктуру», – сказал Цеков РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в самом Крыму в этом году придется отдыхать под риском атак.