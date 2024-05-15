В Крыму призвали выставить счет НАТО за разрушение Украины
Член международного комитета Советы Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил выставить НАТО счет за разрушение Украины.
«НАТО спровоцировало военный конфликт на Украине и несет полную ответственность за ее разрушение», – сказал сенатор.
Он уверен, что восстанавливать территории, разрушенные российскими ракетами, должны американцы и их партнеры по Североатлантическому блоку.
«Мы должны выставить НАТО счет за разрушение Украины и потребовать восстановить всю разрушенную инфраструктуру», – сказал Цеков РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в самом Крыму в этом году придется отдыхать под риском атак.