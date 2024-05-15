Захарова сравнила военную помощь Киеву с поставками наркотиков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что ВСУ успешны, когда им поставляют «все, что нужно». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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15 мая глава Госдепартамента США Энтони Блинкен встретился с Кулебой в Киеве. Госсекретарь сообщил о планах США выделить Украине еще два миллиарда долларов военного финансирования через новый фонд оборонной промышленности. Кулеба заявил, что ВСУ могут добиться успеха только благодаря поставкам западного оружия. Министр подчеркнул, что важным вопросом переговоров с Блинкеном был не только объем военной помощи, но и скорость поставок оружия и боеприпасов.

«Когда у украинских военных есть все, что нужно, мы побеждаем, когда происходят задержки с поставками и нехватка боеприпасов, мы не побеждаем», - процитировала Кулебу Захарова.

Представитель МИД рассказала об ощущении, что Кулеба «имеет в виду другие поставки - поставки наркотиков на Банковую» (на Банковой улице располагается высшее руководство Украины).