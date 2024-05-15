Путин: Нужно добиться оптимального соотношения в выпуске «пушек и масла»

Соотношение производимой гражданской и военной продукции должно отвечать интересам Российского государства. Об этом 15 мая заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с командующими войсками военных округов, передает ТАСС.

«Взаимоотношение между так называемыми пушками и маслом должно быть органически вписано в общую стратегию развития государства Российского», — отметил президент.

Глава государства выразил надежду, что новый министр обороны Андрей Белоусов, являющийся специалистом в области экономики, умело сбалансирует развитие военных и гражданских отраслей.

«Надеюсь, что Андрей Рэмович справится с этой задачей наилучшим образом», — указал Путин.

Как писала «Парламентская газета», Президент России Владимир Путин назначил на должности новых министров, вице-премьеров и директоров служб. В частности, бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов назначен министром обороны.