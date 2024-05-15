Президент РФ Владимир Путин заявил, что назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны связано с возросшими расходами России на оборону и безопасность. Об этом сообщает ТАСС.

Путин отметил, что в 2024 году российские расходы на оборону составят около 8,7 процента ВВП. Президент добавил, что в середине 80-х совокупные расходы СССР на оборону и безопасность составляли примерно 13 процентов ВВП.

Правительство РФ ушло в отставку после очередных выборов президента. Кандидатуру Белоусова на пост министра обороны Путин представил Совету Федерации 12 мая. Экс-глава Минобороны Сергей Шойгу занял пост секретаря Совбеза России.

Белоусов - бывший вице-премьер по экономическим вопросам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял его назначение тем, что сейчас очень важно «вписать экономику силового блока в экономику страны». Песков отмечал, что на современном поле боя побеждает тот, кто покажет больше инноваций и быстро их внедрит.