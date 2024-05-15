Путин объяснил назначение Белоусова на пост главы Минобороны

Президент России Владимир Путин в среду, 15 мая, прокомментировал назначение Андрея Белоусова главой Министерства обороны РФ. Глава государства подчеркнул, что его решение обусловлено возрастающими расходами на военную составляющую страны. Об этом Путин заявил в рамках встречи с командующими войсками военных округов.

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— Новым Министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут, — констатировал Путин.

По словам Владимира Путина, Белоусов хорошо осознает то, как можно интегрировать экономику силового блока в общую экономику страны. Это, как отметил российский лидер, крайне важный аспект. Кроме того, правительство РФ обязано распорядиться выделяемыми на оборонное ведомство средствами эффективно.

Путин также отметил, что по итогам за минувший год расходы на МО России составили порядка 8,7 процента ВВП страны, передает официальный сайт Кремля.

В тот же день Владимир Путин провел встречи с экс-членами правительства России. Глава государства пообщался с бывшим вице-премьером Викторией Абрамченко, экс-главой Минэнерго Николаем Шульгиновым и бывшим министром спорта Олегом Матыциным. Путин поблагодарил их за работу.

Президент также провел назначения временно исполняющих обязанности губернатора в нескольких регионах России.