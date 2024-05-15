Путин попросил Шульгинова помочь новому главе Минэнерго

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что бывший министр энергетики Николай Шульгинов еще многое сделает на новом месте работы, а также поможет назначенному главой Минэнерго Сергею Цивилеву войти в курс дел.

"Хочу вас поблагодарить за работу - за совместную работу и вообще за работу на благо и в интересах советской, а потом российской энергетики", - обратился глава государства к Шульгинову, с которым проводит встречу в Кремле.

Путин заметил, что бывший министр проработал в отрасли "всю жизнь успешно и в крупных компаниях, и на административной работе самого высокого уровня в качестве министра". Президент предложил Шульгинову "поговорить о том, как выстроить совместную работу". "Я думаю, что надо ее продолжить, но в другом качестве", - уточнил глава государства, но в присутствии журналистов на стел говорить более конкретно о новом назначении.

"Надеюсь, что поддержите вновь назначенного министра (Цивилева - прим. ТАСС), он у нас возглавлял соответствующее подразделение в структурах, в которых работают руководители регионов Российской Федерации (председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" - прим. ТАСС)", - сказал Путин.

По его мнению, Цивилев, как бывших глава Кузбасса, "знает энергетику лучше всего с этой стороны, а она очень многогранна, там очень много задач". Президент попросил Шульгинова на первом этапе поддержать Цивилева и помочь в этой работе.